Biz başkaları gibi siyasi rant beklentisinde değiliz

Başkan Erdoğan, bayram namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Erdoğan, çıkışta sorularını yanıtladığı gazetecilerle bayramlaşarak çikolata ve börek dağıttı, camide gördüğü çocukları da sevdi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:(Karadeniz gazı): Rabbim tüm rezervimizi bereketli kılsın. Doğalgazımızın girmediği il ilçe kalmayacak. Bu rezervi ve üretimi artırmak için çalışacağız.(Togg): TOGG'un uluslararası marka olduğunu da dünya görecek.(AK Parti Çukurova İlçe Binası'na saldırı): Bazı parti başkanlarının yaptığı gibi bundan siyasi rant beklentisi içerisinde değilim. Biz terör bölgelerinde bunları çok yaşadık, şehitler de verdik. Bunlardan bihaber olanlar kendilerine saldırı olunca bunu ranta dönüştürmenin gayretine girdi. Bu eşkıyayı anında yakaladılar. Gereken yargıda yapılıyor.