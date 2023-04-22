CHP’li başkan PKK’lılara saldırı taktiği vermiş

Mersin'de, terör örgütü PKK tarafından geçen yıl 26 Eylül'de Tece Polis evine yönelik düzenlenen terör saldırısı sonrası, örgütle iltisaklı olduğu belirlenerek tutuklanan CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına SABAH ulaştı.'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıl hapsi istenen Gündeş'in, örgüt içinde aktif olarak yer aldığı, terör örgütlerince önem atfeden günlerde eylemlere katıldığına vurgu yapıldı. '2022FS07D8' kodlu gizli tanık, Gündeş'in PKK'nın Güneydoğu Anadolu'da başlattığı hendek olayları sırasında teröristlere, "Polislerle çatışma çıktığı zaman yerdeki parke taşları sağlam değil. Rahatlıkla çıkartıp polislerle çatışabilirsiniz" diyerek taktik verdiğini söyledi.Gündeş'in Terörden Arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan PKK'lı 'Tufan' kod Hakan Aktaş'la fotoğrafı ortaya çıkarken, örgütün Kandil'deki kampında bulunan ve hakkında arama kararı bulunan 'Kerem-Deniz' kod Seyyidhan Oğuz'la fotoğrafları iddianamede kendisine yer buldu.Gündeş'in aynı zamanda Avrupa üzerinden de Kandil'e geçtiği yönünde yurt dışı çıkış kayıtlarına rastlandı. Sivil itaatsizlik türü eylemleri gündemde tutmak amacıyla kurulan sözde Demokratik Çözüm Çadırlarını ve değer ailelerini ziyaret ettiği de ortaya çıkan Gündeş'in, terörist cenazelerine katıldığı ve örgütün kırsal yapılanmasına faaliyet gösteren ile haklarında örgüt üyeliğinden işlem yapılan kişilerle fotoğraflarının olduğu tespit edildi.