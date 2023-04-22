‘Erbakan Hoca’nın 26 yıllık bayram tebriği Erdoğan’ı duygulandırdı

Dönemin başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 1997'de Erdoğan'ın İBB başkanı olduğu dönemde gönderdiği bayram tebriği 26 yıl sonra Cumhurbaşkanı'na takdim edildi.7 yıl önce bir müzayededen satın alınan mektupla ilgili konuşan Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Haydar Göksoy, "7 yıl önce bu mektubun açık artırmayla satıldığını gördük. Satın aldık. Külliye'de vermeyi planlıyorduk ancak Denizli mitingden dolayı havalimanında verdik. Ben kendisine 'Sayın Cumhurbaşkanım rahmetli Erbakan hocamız bunu size yazıyor ama büyükşehir başkanlığınız döneminde mektup elinize ulaşmıyor' dedim. Cumhurbaşkanımız çok duygulandı. Mektubu eline aldı, uzun uzun baktı. Ben anlatırken çok ilgili bir şekilde dinledi. Biz de duygusal bir an yaşadık. Şefkatli bir şekilde kafasını salladı. Kendisi de bu hediyeden ötürü çok sevindi" dedi.