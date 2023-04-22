Eski danışmanından Davutoğlu’na salvo

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun eski siyasi danışmanı Abdülkadir Özkan, "İpliğini pazara çıkarmak vatani bir görevdir" diyerek, sosyal medya hesabı üzerinden ismini vermeden Davutoğlu'na çok ağır eleştiriler yöneltti:Son günlerde "temiz" siyaset vadeden isimlerin geçmişte kimlerle, nasıl kirli oyunlar kurguladığını gören biri olarak yaşananlardan midem bulanıyor.Tek bir siyasi başarısı olmayan, teorileri makalelerden öteye geçemeyen, diplomatik bütün öngörüleri iflas etmiş isimlerin, Cumhuriyet'in 100. yılında "yeni ittifaklarla" milleti kandırma yarışına girmeleri sinirlerimi bozuyor.Siyasi ikbalini ülkenin, milletin maslahatının önünde görenler mi değer üreten siyaset yapacaklar? 7 Haziran 2015 seçim listelerini hazırlarken bile Erdoğan'a oyun kuran, Amerika'da, Avrupa'da arkasından iş çeviren, kaleyi içten ele geçirmeye çalışanlar mı yeni siyaset inşa edecekler?