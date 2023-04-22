HDP’den ’tutsaklara özgürlük’ planı: Kılıçdaroğlu ile karanlık pazarlık bir bir ortaya çıkıyor

"TUTSAK ARKADAŞLARIMIZI ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURACAĞIMIZ BİR SEÇİM"

14 Mayıs seçimleri için "Bu seçim bizler için var olma yok olma aşamasına geldi" diyen Önder şu açıklamayı yaptı:

"Her seçime tarihi bir seçim deniyor ya..Gerçekten her seçim kendi içinde önemlidir. Ama artık bu var olma yok olma aşamasına geldi bizler için. Bu seçim bizim açımızdan onlarca yıllık emeğimizin karşılığını alacağımız bir seçim. Bütün tutsak arkadaşlarımızı özgürlüğüne kavuşturacağımız bir seçim. Önce bu."