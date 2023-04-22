Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar: 4 günde 21 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ziyaret ettiği Kayseri'nin İncesu ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı. Burada konuşan Bakan Akar, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde Mehmetçiğin aslanlar gibi teröristleri kazıyarak çukurlara gömdüğünü ve gömmeye de devam edeceğini belirterek; "Biraz önce bir haber daha aldık. Üç terörist Zap'ta Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece son dört günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 21 oldu. İnşallah hudutlarımızın, milletimizin güvenliğini sağlayana kadar bu mücadele devam edecek. Bu konuda azimli, kararlı ve buna da muktediriz" dedi.

MEHMETÇİK DESTAN YAZIYOR

Kahraman Mehmetçiğin terörle mücadelede destan yazdığını vurgulayan Bakan Akar, "Teröristlerin arkasında kim olursa olsun, bunlara ne verirse versinler bizi durduramayacaklar. Durmayacağız. Yerli ve milli savunma sanayide de önemli noktalara geldik. Çalışmalar devam ediyor. Kimseye muhtaç olmamak, ülkemizin, milletimizin, hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için TSK'nın ihtiyacı olan temel malzemeleri, ihtiyaçları yerli ve milli olarak karşılamak için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz" açıklamalarında bulundu.

Gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederek, "Ben artık İncesuluyum" diyerek sözlerini tamamlayan Bakan Akar, daha sonra vatandaşlarla tek tek bayramlaştı.