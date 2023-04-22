Minika, depremzede çocuklara bayram mutluluğu yaşattı

Depremzede çocuklara psikososyal destek vermek ve çocukların nitelikli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Mart ayında açılan Minika Oyun Çadırları Ramazan Bayramı'nda çocuklara keyifli anlar yaşatıyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Islahiye'de kurulan Minika Oyun Çadırları, Ramazan Bayramı'nda çocukların uğrak noktası oldu.Hatay'ın Antakya ilçesindeki Narlıca-1 Çadır Kentindeki Minika Oyun Çadırı'nda, ramazan ayı boyunca konsepte uygun olarak hazırlanmış etkinliklerle eğlenen minik depremzedeler, şimdi de bayram programıyla keyifli saatler geçiriyor. Bölgede bulunan 4 çadıra eş zamanlı olarak kurulan dev şişme oyun parkları, sokak oyunları, masa aktiviteleri ile minik depremzedeler çadırlarda gün boyu eğlencenin tadını çıkarıyor. Langırt, Rodeo, Şut Becerisi, Canlı Dart, Tırmanma Piramidi gibi tema ve etapları barındıran şişme oyun parkları gün boyu bitmeyecek bir maceraya sahne oluyor.Bölgedeki 4 Minika Oyun Çadırı'nda 3000'in üzerinde çocuğun katılabildiği bayram ve 23 Nisan etkinlikleri pazar akşamına kadar devam edecek. İçerisinde bolca oyuncak, kitap, oyun hamuru, boya kalemleri, resim defterleri, kutu oyunlar, yapbozlar, etkinlik kitapları ve malzemelerinin yer aldığı çadırlarda çocuklar, MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerini de izleyebiliyor. Ayrıca çok sayıda MinikaÇOCUK ve MinikaGO dergisi de çocuklarla buluşuyor.