Son dakika: Savunmada gurur günü! GÖKBEY, milli helikopter motoru TS1400 ile havalandı

Son dakika haberleri: Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerli ve milli ilk helikopter motoru TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopterimiz GÖKBEY'i uçurduğunu bildirdi.
İLK TEST UÇUŞUNU BAŞARILI ŞEKİLDE TAMAMLADI
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında imzalanan sözleşme kapsamında geliştirilen T625 GÖKBEY Helikopteri, TEI tarafından milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen TS1400 Turboşaft Motoru ile ilk test uçuşunu başarılı şekilde tamamladı.
TUSAŞ'ın özgün projesi konumunda yer alan T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri'nin test ve sertifikasyon faaliyetleri başarılı bir şekilde devam ediyor. Seri üretimi devam eden ve 3 adet 2023 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı'na teslim edilecek olan T625 GÖKBEY Helikopteri, geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde bulunabilecek.
GÖKBEY helikopteri milli motor TS1400 ile havalandı | Video
5 SAAT HAVADA KALABİLİYOR VE AZAMİ 948 KİLOMETRE MENZİLE ULAŞABİLİYOR
Yerli ve yabancı ihtiyaç sahibi kullanıcılar için GÖKBEY Helikopteri görevlerini en zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında Milli TS1400 Turboşaft Motorları ile de etkin bir şekilde icra edebilecek.
6 ton toplam kalkış ağırlığına, 12 yolcu kapasitesine, 306 km/sa azami sürate, 20.000ft servis tavanına 3,8+ saat havada kalış süresine sahip GÖKBEY, harici yakıt tankıyla yaklaşık 5 saat havada kalabiliyor ve azami 948 kilometre menzile ulaşabiliyor.
"TÜRK SAVUNMA SANAYİİNDE ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI"
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise o anları Twitter hesabından "Türk savunma sanayiinde önemli bir kilometre taşı! Aziz Milletimize de bir bayram hediyesi! Yerli ve milli ilk helikopter motorumuz TS1400, test uçuşunda ilk özgün helikopterimiz GÖKBEY'i uçurdu. Mühendislerimizin ellerine sağlık." notuyla paylaştı.