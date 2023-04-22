TİP sözcüsünden tehditkar sözler: Kendini devlet sananlarla hesaplaşacağız

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçime giderken ittifaklarda bir araya gelen partilerin seçim çalışmaları sürüyor. Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde yer alan Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) tehdit açıklamaları da gelmeye devam ediyor. TİP Sözcüsü Sera Kadıgil Sütlü Alman DW Türkçe'ye bir röportaj verdi.

'SÜNNİ TÜRK DEĞİLSENİZ BU ÜLKEDE HAYATINIZ ÇOK ZOR'

Röportajında, Türkiye'de belli kesimlerin daha ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu belirten Kadıgil, "Bir sürü ayrımcılığa uğrayan bir kesim var bu ülkede. Daha adıyla sanıyla söyleyelim, zengin, Sünni, Türk, yaşlı bir erkek değilseniz bu hayatta gerçekten hayatınız çok zor" dedi. Kadıgil sözlerinin devamında şunları söyledi: "Biz Kürt sorununun çözümünde de eşit yurttaşlığı birinci ve en büyük harflerle önümüze yazıyoruz. Ama asıl baktığımız ve görmek istediğimiz yer budur. Ve arkadaşlarımızla birlikte, bu işin asli özneleriyle ve kendisini devlet sanıp, bu ülkenin kurucu bir unsuruna olmadık ayrımcılığı, olmadık zulmü reva görenlerle önce hesaplaşmak, daha sonra da bir daha hiçbir kesim için böyle bir zulüm ortamı oluşmasın diye eşit yurttaşlık temelinde gerçekten güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz, muradımız bu."