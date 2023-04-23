AK Partili Eyyüp Kadir İnan’dan faşist kafaya medeniyet dersi!

"HÜKÜMETİ ELEŞTİRMEKTE ÖZGÜRSÜNÜZ"

Uğradığı provokasyona rağmen, göstericilerle sağduyulu bir iletişim kuran İnan, "Hükümeti eleştirmekte özgürsünüz. Eleştiri olmazsa yozlaşırız. Burada Recep Tayyip Erdoğan'ın Gençlik Kolları Başkanını protesto edeceksin özgürce sonra diyeceksin ki 'bu ülkede diktatörlük var'. Demek ki senin iktidarına kalsa ben sokakta yürüyemeceğim." dedi.