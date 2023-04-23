PYD elebaşının umudu Kılıçdaroğlu

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması PYD'nin elebaşı Salih Müslim, Türkiye'nin 14 Mayıs seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Müslim, tıpkı terör örgütü PKK elebaşıları gibi 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek niteliğinde ifadeler kullandı.Müslim yayınladığı videoda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarının terör örgütü üzerinde nasıl bir korku ve baskı oluşturduğunu itiraf ederek, "Son zamanlarda Halep'in kuzeyinde Azez'de, Afrin'de falan çok yoğun saldırılar var. Drone'lar da zaten hep üstümüzde dolaşıyor" dedi.Türkiye'de yapılacak 14 Mayıs seçimlerini kendileri açısından bir umut olarak gördüklerini ifade eden Müslim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kaybetmesi durumunda 'özgürleşeceklerini' belirterek, "Hem birey bakımından hem de topluluk bakımından özgürlükler, bu da zaten demokrasinin bir gereğidir. Muhakkak bütün güçlerin katılması gerekiyor, en başta da özerk yönetimin katılması gerekiyor. Bunun (Erdoğan) gidişi birçok dengeleri değiştirecek Ortadoğu'da" dedi. PYD elebaşı sözlerinin devamında, Erdoğan'dan bir an önce kurtulmaları halinde iyi günlerin kendilerini beklediğini söyledi. Müslim, geçen yıl da hava harekâtlarıyla çok sayıda örgüt yöneticisinin öldürüldüğünü itiraf etmiş ve SİHA, İHA'lara karşı örgütün yalnız bırakıldığını belirterek, "Ne ABD ne de Rusya bizim için Türkiye'yi karşısına almaz" demişti.