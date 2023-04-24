AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı: İzmir, 14 Mayıs’ta Millet İttifakı’na kırmızı kart gösterecek

AK Parti İzmir Milletvekili ve 2. Bölge Milletvekili Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı kentte seçmenin nabzını tuttuğu temaslarında İzmir Mardinliler Federasyonu, Alıçlı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Mardin Midyat Şenköy Beldesi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği ve Midyat Yolbaşılılar Derneği'ni ziyaret etti. Milletvekili Çankırı, bu yıl Ramazan Bayramının asrın felaketi yüzünden buruk geçtiğini dile getirerek hemşehri dernek ve federasyonlarının depremin olduğu ilk günden bu yana devletiyle el ele omuz omuza çalıştığını söyledi.

"BEKA SORUNU YAŞATMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala AK Parti hükümetlerinin Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) her dönem sesi olduğunu, Türkiye'nin bir uçtan diğer uca STK'larla birlikte gönül ve hizmet köprüsü kurduklarını açıklayan Çankırı, "Bugün hiçbir partide olmadığı kadar AK Parti listelerinde Türkiye'nin tüm bölgelerini temsil eden partililerimizi, adaylarımızı görmeniz mümkündür" dedi. Çankırı, Millet İttifakı'na da yüklenerek şunları söyledi: "Önümüzdeki 5 yıl daha burada bir kız kardeşiniz olarak hizmet edeceğiz. Gerçekten zorlu bir yarış içindeyiz. Ancak bunu da tamamlayacağımızı biliyorum. Bugün gelinen noktada bir rekabet içindeyiz. Ancak rekabetin bile akıl-mantık çerçevesinde yapılmasını isterdik. Zira bugün karşımızda gördüğümüz kendilerini muhalif olarak nitelendiren siyasi partiler aslında Türkiye'yi beka sorununun içine çekmek istiyorlar. Ama biz Türkiye'ye beka sorunu yaşatmalarına izin vermeyeceğiz. Bu yüzden daha sıkı ve güçlü olmalıyız. AK Parti hükümetleri döneminde tüm STK'larımızı daha da büyüttük. Taziyelerde, bayramlarda en coşkulu ve en üzüntülü zamanlarda iktidar olarak hep yan yana olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu yüzden, İzmir 14 Mayıs'ta Millet İttifakına kırmızı kart gösterecektir." dedi.

"MASADA KAÇAK YAPMAYA GEREK YOK"

AK Partili Çankırı, ziyaretleri çerçevesinde 1994 yılında Elazığ Karakoçan'da teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Komanda Hasan Şakar'ın Bayraklı'da ikamet eden ailesini ziyaret etti. 2002 yılından bu yana kara ve deniz sınırlarında kent ve kırsal alan güvenliğin üst düzeyde olması için devletin tüm kolluk kuvvetlerinin görev başında olduğuna dikkat çeken Çankırı şöyle konuştu: "Bu bayrak aziz şehitlerimiz sayesinde dalgalanıyor. 2002 yılından beri özellikle şehit ailelerimize yönelik pozitif ayrımcılık içeren düzenlemeler yaptık. Elbette atılan hiçbir adım şehitlerimizi geri getirmiyor. Ama devletimiz şehitlerimizin kanını yerde bırakmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'inlerinde ölmeye devam ediyorlar'. Çünkü bizim bir davamız var. Biz bu vatanın kolay kazanılmadığını biliyoruz. Askerimize silah doğrultanlarla aynı masada oturanları, milletimiz görüyor. Masanın altından kaçamak yapmaya gerek yok. Kılıçdaroğlu demedi mi 'Her 4 CHP'liden biri HDP'ye oy verirse bu iş tamamdır' diye. Neyi vaat ediyorlar? Onların Milletvekili listeleri din, Atatürk düşmanları ve FETÖ'cülerle dolu. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız bu konuda herkes ciddi irade koydu. Sizlerin hakkını helaliyle korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. İHA'lar, SİHA'lar sayesinde şimdi nerede nasıl etkisiz hale getirildikleri belli. Savunma sanayisinde atılan adımlarla bugün dünyaya örnek teşkil eden ülke konumuna geldik." Dedi. Bayraklı Sevgi Yolu üzerinde esnafla da bayramlaşan Çankırı, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.