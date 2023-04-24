CHP kanalından pervasız hakaret

CHP'nin propaganda kanalı Halk TV'de AK Partili kadın seçmenlere yönelik skandal hakaretler edildi. Ayşenur Arslan'ın sunduğu programa konuk olarak katılan sözde "Siyasal İletişim Uzmanı" Şeyda Taluk AK Parti'ye hayatlarında en az bir kez bile oy veren kadınların 'eğitimsiz' ve 'genelde ev kadınları' olduklarını belirtti.AK Parti'ye oy veren kadın seçmenleri eğitimsiz olarak nitelendiren Taluk, kendisini ise eğitimli ve beyaz yakalı olarak tabir etti. Taluk, daha önce de koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin AK Parti seçmenleri olduğunu söylemişti.Taluk'un sözlerine ise sosyal medyadan tepki yağdı. Birçok kadın "Seni diplomamla döver, kariyerimle ağlatırım. AK Parti seçmeniyim" diyerek eleştiride bulundu.