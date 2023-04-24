Gaziantep Valiliği’nden CHP’ye ’miting alanı’ yalanlaması

Gaziantep Valiliği, CHP Gaziantep İl Başkanının, Ekrem İmamoğlu'nun Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yapacağı mitingin Valilikçe yasaklandığı iddialarına yönelik açıklama yaptı. Yapılan açıklamada hiçbir siyasi partinin mitinginin yasaklanmasının söz konusu olmadığı, mitinglerin her yıl düzenli olarak belirlenen yerde yapılabileceği belirtildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

'Bazı basın mecralarında 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Gaziantep'te yapacağı miting, Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından yasaklandı' şeklinde bir haber yer alması üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 3. Maddesi gereğince açık yer toplantı alanları ve yürüyüş güzergahları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin il ve ilçe temsilcilerinin, güzergahın geçeceği il ve ilçe belediye başkanlarının, en çok üyeye sahip üç sendikanın ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının görüşleri alınarak her yıl Ocak ayında Valiliğimiz tarafından belirlenmektedir. 2023 yılında 18.01.2023 tarihli Olur ile açık yer toplanma alanı olarak Çakmak Mahallesi Tur Otobüsleri Park Alanı belirlenmiş ve Valiliğimiz Resmi Web Adresi'nde ilan edilerek basına duyurulmuş ve tüm siyasi partilere tebliğ edilmiştir. Valiliğimiz hiç bir siyasi partinin miting yapmasını yasaklamamıştır. Mevcut yasal çerçevede bütün siyasi partilere daha önceden mevzuat gereği belirlenen alan tahsis edilmekte ve güvenlikleri sağlanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."