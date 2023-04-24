İYİ Parti’de büyük çöküş! Aytun Çıray, nedenleri 8 maddede sıraladı

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kalıren İYİ Parti'nin son günlerde yaşadığı oy kaybı partililer tarafından da gündeme getiriliyor. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda partide yaşanan çöküşü nedenleri ile birlikte dile getirdi.

BÜYÜK ÇÖKÜŞÜ 8 MADDEDE SIRALADI

Çıray, anketlerde yüzde 17'leri gören İYİ Parti'nin oylarınının neden erdiğini 8 maddede sıraladı. Çıray'a göre İYİ Parti'deki büyük çöküşün nedenleri şöyle: