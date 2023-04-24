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Giriş Tarihi: 24.4.2023

Kürt vatandaşların haklarını AK Parti iktidarı teslim etti

HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Kürt vatandaşların haklarını AK Parti iktidarı teslim etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti, Kürt vatandaşların sorunlarını 20 yıllık iktidarları süresince çözüme kavuşturdu. TRT Kürdi'nin kurulması, Kürtçe'nin kullanımının önündeki yasal engellerin kaldırılması, ifade özgürlüğünün kapsamının genişletilmesi, ebeveynlerin çocuklarına Kürtçe isim koymasının önündeki yasal engelin kaldırılması gibi birçok kronik problem sorun olmaktan çıkartıldı.
4 Ekim 2004'de "Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun" çıkarıldı. Kanun'un yürürlüğe girdiği 2004'ten 2017'e kadar Zarar Tespit Komisyonlarına toplam 429 bin 630 başvuru yapıldı. Bu tarihler arasında komisyona başvuranlara ödenen toplam miktar ise 4 milyar 55 milyon 72 bin 643 lirayı buldu.
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Kürt vatandaşların haklarını AK Parti iktidarı teslim etti
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