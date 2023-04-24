SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu! Türkiye-Rusya-Suriye ve İran görüşmesi Moskova’da yapılacak

"SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİ ZORA SOKACAK DURUMDA BULUNMAYIZ"

Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını, ilave göçü arzu etmediğini, Türkiye'deki Suriyelilerin gerekli şartlar oluştuktan sonra topraklarına, evlerine gönüllü, güvenli ve saygın şekilde dönmelerini sağlamayı amaçladıklarını da dile getiren Akar, "Bunların yanı sıra ister Türkiye'de ister Suriye'de olsun bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durum veya böyle bir karar almamız asla söz konusu değil. Rahat, müsterih olsunlar. Bu tutumumuz herkes tarafından bilinmeli ve buna göre davranılmalı. Bu konuda son derece net bir politika izliyoruz" diye konuştu.