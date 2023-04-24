Terör örgütünden hain saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Şırnak'ın İdil ve Mardin'in Nusaybin ilçeleri arasında yer alan Çığır mevkiindeki Yavşan Köyü'nde dün gece saat 00:11 sıralarında meydana gelen olayda Terör örgütü PKK mensupları Mehmet Atatekin ile Eşref E. ve Abdullah E.'nin evlerine uzun namlulu silahla ateş açıldı. Teröristlerin saldırısında, Mehmet Atatekin ile Abdullah E. ile Eşref E. ağır yaralandı. Saldırıya uğrayan köylülerin yakınları tarafından durumun 112 Acil Servisi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mehmet Atatekin doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılarında durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi. Saldırıdan sonra bölgede jandarma özel harekât timleri tarafından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli operasyon başlatıldı.