Ankara’nın 21 yıldaki değişimi

Yine toplam uzunluğu 41 km olan Polatlı-Haymana Yolu da 36 km tek yol ve 5 km bölünmüş yol olarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Bala-Kaman-Kırşehir yolu ise 30 km sathi kaplamalı bölünmüş yol, 23 km BSK kaplamalı bölünmüş yol olarak tamamlanırken, toplam uzunluğu 28 km olan Çubuk-Şabanözü yolu sathi kaplamalı tek yol olarak tamamlandı. Toplam uzunluğu 15 km olan Ankara-Esenboğa ayrımı-Çubuk Yolu tamamlandı. Yine Bala ayrımı-Aksaray-Ereğli Ayrımı Yolu hizmete açıldı.

Toplam uzunluğu 69 km olan Yenikent-Ayaş-Beypazarı yolu da 68 km BSK bölünmüş Yol, 1 km Sathi Kaplamalı Bölünmüş yol olarak vatandaşın kullanımına açıldı. Yine toplam uzunluğu 42 km olan Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımı yolu SKB yol olarak tamamlanırken, Haymana-Çalış-Bala ayrımı-Kulu ayrımı da 33 km Sathi Kaplamalı, 4 km BSK kaplamalı tek yol olarak tamamlandı.