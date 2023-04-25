CHP Pamukkale’de ’sandık görevlisi’ krizi

Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı tarafından Pamukkale ilçesi seçim kuruluna teslim edilmesi gereken sandık görevlileri listesi geç verildiği için sandık görevlileri listesi kabul edilmedi.

Arda Arpacı

CHP'nin 14 Mayıs seçimlerinde sandık görevlilerinin yer almaması gündeme geldi. Konuyla ilgili henüz açıklama yapılmazken CHP'liler ise sosyal medya hesabında ilçe başkanını istifaya davet etti. Bu hareketin partiye büyük zarar verdiğini belirten CHP'liler yaklaşan seçim öncesi böyle bir hatanın nasıl yapıldığını şaşkın olduklarını belirtiyorlar.

Bir çok partili bu hareketin kasti olarak yapıldığına dikkat çekerken, bazı partililer ise yaşanan sürecin ilçe başkanının asli görevinin sandık görevleri olduğunu ve neden son dakikalara bırakıldığına dikkat çekerek tepki gösteriyor