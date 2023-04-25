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Giriş Tarihi: 25.4.2023 23:50

CHP Pamukkale'de 'sandık görevlisi' krizi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Pamukkale  İlçe  Başkanlığı tarafından pazar günü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilmesi gereken sandık görevlileri listesinin geç verildiği iddiası ile 400 sandık görevlisi 14 Mayıs'taki  seçimlerde görev alamayacak. Konu hakkında parti içinde henüz açıklama yapılmazken 400 sandıkta CHP sandık görevlisinin olmayacağı ise parti içinde huzursuzluk yarattı.Yaşanan sorundan dolayı CHP’li üyeler CHP Pamukkale ilçe başkanı Arda Arpacı’nın istifa etmesini istiyor .

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
CHP Pamukkale’de ’sandık görevlisi’ krizi

Cumhuriyet Halk Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı tarafından Pamukkale ilçesi seçim kuruluna teslim edilmesi gereken sandık görevlileri listesi geç verildiği için sandık görevlileri listesi kabul edilmedi.

Arda Arpacı

CHP'nin 14 Mayıs seçimlerinde sandık görevlilerinin yer almaması gündeme geldi. Konuyla ilgili henüz açıklama yapılmazken CHP'liler ise sosyal medya hesabında ilçe başkanını istifaya davet etti. Bu hareketin partiye büyük zarar verdiğini belirten CHP'liler yaklaşan seçim öncesi böyle bir hatanın nasıl yapıldığını şaşkın olduklarını belirtiyorlar.

Bir çok partili bu hareketin kasti olarak yapıldığına dikkat çekerken, bazı partililer ise yaşanan sürecin ilçe başkanının asli görevinin sandık görevleri olduğunu ve neden son dakikalara bırakıldığına dikkat çekerek tepki gösteriyor

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CHP Pamukkale'de 'sandık görevlisi' krizi
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