Dünya havacılık tarihinde bir ilk: Kızılelma ve Akıncı’dan otonom kol uçuşu

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, uçuş test kampanyası kapsamında önemli bir aşamayı daha geçti. Kızılelma, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirdiği 9. ve 10. uçuş testlerinde Bayraktar Akıncı TİHA ile kol uçuşu icra etti. Bir insansız savaş uçağı ile insansız hava aracının kol uçuşu icra etmesiyle dünya havacılık tarihinde bir ilk yaşandı.Böylece Baykar'ın milli ve özgün geliştirdiği, yüksek teknolojiye sahip insansız platformların uyumu ve potansiyel etkisi bir kez daha ortaya konuldu. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dünya havacılık tarihinde bir ilk; Bir taarruzi İHA ve bir insansız savaş uçağı yakın kol uçuşunda otonom bir şekilde uçtu" ifadelerini kullanarak uçuşa ait görüntüleri paylaştı.