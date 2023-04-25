HDP oylarına karşılık Demirtaş’ı serbest bırakacak

Terör örgütünün direktifleriyle hareket eden HDP'yi üzmemek için konuşmalarında "PKK" bile diyemeyen Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük vaat ediyor. 6-8 Ekim olaylarının elebaşları arasında gösterilen ve onlarca kişinin ölümünden sorumlu tutulan Demirtaş'ı serbest bırakacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, bu strateji sayesinde HDP oylarını elde etmeye çalışıyor. Demirtaş'ı serbest bırakmak için seferber olan Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne sebep olan Selo'yu çıkaracakmış. Terör elebaşını çıkaracakmış. Bay bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı?" demişti. Kendisine özgürlük vaat eden Kılıçdaroğlu için sosyal medya hesabından propaganda üstüne propaganda yapan Demirtaş'ın, "İddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız" sözü hafızalardaki yerini koruyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Terör örgütüne ses çıkaramıyorlar" şeklindeki çıkışları sonrası İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, zoraki "Bizim için PKK bir terör örgütüdür" yorumu geldi. Kandil'den 1 ayda gelen 8 destek mesajına kulaklarını tıkayan Akşener'in HDP-Kılıçdaroğlu ortaklığına değinmemesi ise büyük bir çelişki olarak dikkat çekti.