Hileli eylemleri şirketin kuruluşundan beri gerçekleştirdi

INTERPOL tarafından Kırmızı Bülten'le aranırken Arnavutluk'ta yakalanıp Türkiye'ye iade edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Binlerce mağdur başta olmak üzere birçok kişi Thodex CEO'sunun söyleyeceklerine kilitlendi. Ancak Özer emniyette susma hakkını kullanırken, adliyede de birçok soruya yanıt vermedi. 356 milyon liralık vurgunla Türkiye'nin en büyük dolandırıcılığına imza atan Faruk Fatih Özer, ilk olarak 2014'te bir yazılım şirketi kurduğunu sonrasında kripto paralara karşı ilgisinin oluşmasıyla global kripto para borsalarında şahsi hesabıyla kripto para alıp satmaya başladığını söyledi.Büyük vurgundan 4 yıl önce Thodex'i kurduğunu aktaran Özer, "Türkiye' deki kripto para borsalarına yenilik katabileceğimi düşündüm" dedi. Özer'in daha fazla müşteri kazanmak amacıyla hileli hareketlerde bulunduğunu da kaydeden hâkimlik, "Hileli eylemlerini şirketin kuruluşundan beri süreklilik arz edecek şekilde gerçekleştirdi" dedi.