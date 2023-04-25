İzmir’de dev sağlık kampüsü açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 29 Nisan Cumartesi günü İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda yapacağı mitingin ardından toplu açılış töreninde kente hizmet edecek dev sağlık kampüsünün açılışını yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda halka seslenecek. Mitingin ardından yapacağı toplu açılış töreninde kente hizmet edecek dev sağlık kampüsünü hizmete açacak. İnşa edilen konutların depremzedelere teslim törenine ve İzmir Alsancak Tekel Fabrikası'nın Kültür-Sanat Kompleksi'nin açılışına da katılacak. Erdoğan, İktisat Kongresi'ne de katılım sağlayacak.300 dönüm alan üzerine kurulu Bayraklı Şehir Hastanesi bünyesinde 6 ayrı hastane bulunacak. 2 bin 60 yatak kapasiteli proje Ege Bölgesi'nin en büyük, dünyanın da 10 büyük sağlık kampüsünden biri olacak. Kampüste 54 ameliyathane, 247 yoğun bakım ünitesi yer alacak ve 4 bin kişi istihdam edilecek. Ana hastane binasında 1325 hasta yatağı, 374 yoğun bakım yatağı, 40 merkezi, 8 günübirlik, 1 tüp bebek, 2 yanık, 2 kadın ve doğum olmak üzere toplam 54 adet ameliyat salonu olacak. Hastanenin iki katında 302 poliklinik odası ile hizmet verilmesi planlanıyor. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde 18 yataklı anne bebek uyum odası, 16 yataklı sancı doğum lohusa odası, 71 yataklı yeni doğan yoğun bakım, 54 yataklı çocuk yoğun bakım, 22 yataklı kadın doğum yoğun bakım üniteleri yer alacak.