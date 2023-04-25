Kandil’den Kılıçdaroğlu’na bir destek çağrısı daha! PKK elebaşı Bese Hozat’tan alçak tehdit: İç savaş çıkartırız

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI

Bebek katili, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Hozat, "Dünya çapında ve güçlü bir sahiplenme gelişiyor. Ve bu sahiplenme beraberinde Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü için de güçlü bir mücadele gücü ortaya çıkarıyor. Dikkat edersek; Önderliğin fiziki özgürlüğü için mücadele artık giderek dünyaya yayılıyor. Ciddi bir sahiplenme dünya çapında gelişiyor. Evrenselleşen bir mücadele haline geliyor. Bu son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

"İÇ SAVAŞ ÇIKARTIRIZ" TEHDİDİ

Terör örgütü PKK elebaşı Bese Hozat,14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda iç savaş çıkartacaklarını itiraf etti. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki mahkumiyeti üzerinden AK Parti MHP'ye karşı "faşist iktidar" diyerek alçak suçlamalarda bulunan Hozat, "Bu AKP-MHP faşist rejimi iktidarda kalırsa Türkiye'nin geleceğinin de ne olduğunu ortaya koyuyor. Bu bir iç savaşa çağrıdır. Bunun zeminini adım adım hazırlıyorlar. AKP-MHP faşizmi, Türkiye'de iç savaşın zeminini adım adım döşüyor. Bu İmralı işkence, tecrit sistemine, karşı çok güçlü mücadele etmek gerekiyor." diye konuştu.

KANDİL'İN ADAYI KILIÇDAROĞLU! PKK ELEBAŞLARINDAN DESTEK AÇIKLAMALARI...

Öte yandan, 12 Mart tarihinden itibaren PKK elebaşları Duran Kalkan ve Mustafa Karasu başta olmak üzere örgütün sözde üst düzey isimlerinden Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona destek açıklamalar geliyor.

İşte terör örgütünden gelen destek açıklamaları: