Kemal Kılıçdaroğlu bayraksızların umududur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Kastamonu ve Çankırı'da düzenlenen "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı mitinglerde partililere seslendi. CHP lideri ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için "Etnik ve mezhep kışkırtıcılığına soyunmuştur" ifadesini kullanan Bahçeli, özetle şunları söyledi:(Kılıçdaroğlu) Sonunun yaklaştığını anlamış, düştüğü denizde provokasyon yılanına sarılmıştır. İç barış ve huzur ortamını tahrip etmeyi can simidi olarak görmüştür.Bugüne kadar Türkiye'de hiç kimsenin etnik kökenine bakılmadı. Hiç kimsenin mezhebine kafa yorulmadı. Ne var ki Kılıçdaroğlu iyice su kaynatmış, iyice kayış koparmış olacak ki etnik ve mezhep kışkırtıcılığından nemalanmanın hevesine kapılmıştır.Dersim'in intikamını almak için her iğrenç yola müracaat eden Kılıçdaroğlu, tahrikleriyle sabrımızı sınamaktadır. Bizim için Alevi İslam inancına sahip kim varsa özbeöz kardeşimizdir. Kılıçdaroğlu, yeni bir fitnenin kıvılcımını tutuşturmanın mı arayışındadır. Mezhepçilik yapmak, etnik köken tahrikçiliğine girişmek bu millete yapılacak en büyük kötülüktür.Terörist Demirtaş'ı ve Sorosçu Kavala'yı serbest bırakacağını küstahça açıklamıştır. PKK'yla müzakere ve mütareke Kılıçdaroğlu'nun gündemindedir. HDP'nin kayyum partisi Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu'yla yan yanadır.Terörle mücadeleyi durduracağını, Türk askerini Irak ve Suriye'den çekeceğini açıklayan iç işgal cephesi, Kılıçdaroğlu'yla emel ve eylem birlikteliği içindedir. Zillet ittifakı İHA'lardan, SİHA'lardan, diğer yerli ve milli savunma sanayii ürünlerinden rahatsızdır.CHP'liler ABD'yi nasıl tatmin ve memnun edeceklerini düşünüyorlar. Zalimlerin fayton feneri gibi sinyal üstüne sinyal yakıyorlar.Türkiye'yle hesabı olan kim varsa CHP'ye yoldaş, İyi Parti'ye yandaştır. Terör örgütlerine bakınız, hepsi birden zillet ittifakının kanlı paydaşıdır.Cumhurbaşkanıadayı KemalKılıçdaroğlu bayraksızlarınumududur. Bu zatTürkiye'yi içeriden teslimalmak için görevlendirilenyabancı komiseridir.PKK, Kılıçdaroğlu'nundestekçisidir. FETÖ,Kılıçdaroğlu'nuncan beraberidir.Kapitülasyon özlemiçekenler, IMF yolu gözleyenler,küresel soygunçeteleri, faizciler, rantçılar,karanlık lobiler,Türk ve İslam karşıtlarıKılıçdaroğlu'nu kafesealmışlar, kuklaya dönüştürmüşlerdir.İMAMOĞLU VE YAVAŞ) Yazıklar olsun diyorum, korsan ve kanunsuz mitingler yapan belediye başkanlarını oy veren vatandaşlarımıza havale ediyor, bunların ahlaken koltuklarından düştüklerini buradan açıklıyorum.