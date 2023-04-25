PKK/KCK’nın ‘yeni alan’ ve ‘hamle’ yapılanmasına operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün "yeni alan" ve "hamle" yapılanmasın operasyon gerçekleştirildi. Diyarbakır 3'üncü Sulh Ceza Hâkimliği'nin vermiş olduğu arama ve gözaltı kararı üzerine Diyarbakır merkezli 21 il'de Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonlarda, 110 kişi gözaltına alındı.

Polisin gözaltına aldıkları arasında, 2017'den bu yana gerçekleştirilen 60'a yakın sokak eyleminin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar, örgütün medya yapılanmasında yer alan kişiler, örgüte müzahir medya aracılığıyla propaganda yapanlar, bazı avukatlar ve dernek yöneticileri ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden 4'ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor. Gözaltına alınan 110 kişi ifade işlemleri için emniyete götürüldü.