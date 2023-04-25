Sivas hızlı trene kavuşuyor

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen yüksek hızlı tren hattı ile Ankara- Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saat olan seyahat süresi de 2 saate inecek. Ankara-Yozgat arasındaki seyahat süresi ise 1 saate düşecek. Hat üzerinde Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunacak. Öte yandan, hattın işletmeye alınmasıyla birlikte enerji ve zaman üzerinden yıllık 410 milyon lira tasarruf sağlanacak. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara-Sivas YHT'nin bir hafta ücretsiz olacağı müjdesini vermesi de bekleniyor.Ankara-Sivas YHT ile Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'taki 1.4 milyon vatandaş konforlu ekonomik seyahat imkânına kavuşacağı gibi bu hattın, karayolları hatları ile birlikte Sivas'ın devamında Tokat, Erzincan, Malatya gibi şehirlerle de bağlantısı sağlanacak. Dolaylı olarak bağlantılı İstanbul, Ankara, Konya, Eskişehir, Tokat ve Erzincan gibi iller düşünüldüğünde çok daha büyük bir kitleye hizmet edecek.