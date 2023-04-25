TCG Anadolu yoğun talep üzerine yeniden Sarayburnu’na demirledi

İstanbul'da geçen haftadan bugüne kadar bir haftada 92 bin 317 kişinin ziyaret ettiği dünyanın ilk SİHA ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, yoğun ilgi nedeniyle bir kez daha Sarayburnu Limanı'na demirledi. Gemi, 2 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. Türkiye'nin en büyük SİHA yerli askeri gemisi olan TCG Anadolu 17 Nisan'da Sarayburnu'na demirleyerek vatandaşların ziyaretine açılıldı.İlk günden itibaren çok yoğun ilgi gören TCG Anadolu, Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere 92 bin 317 kişi tarafından ziyaret edildi. Sarayburnu'nda halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu Gemisi, 5.5 günlük sürenin ardından demir alarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'ndan selamlama geçişi yaptı. Boğaz geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve vatandaşları selamlayan TCG Anadolu gemisi vatandaşın yoğun ilgisi nedeniyle sefere çıkmak yerine alınan bir son dakika kararıyla önceki akşam dönüşe geçerek tekrar Sarayburnu'na demirleyip vatandaşları misafir etmeye başladı.TCG Anadolu gemisinin 2 Mayıs tarihine kadar ziyarete açık olacağı bildirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gemiyi ziyarete gelenler gruplar halinde içeri alındı. Gemiyi gezen vatandaşlar, askeri araçları inceledi, SİHA ve helikopterlerin bulunduğu güverteye çıktı. Arkadaşı ve kızıyla gemiyi ziyarete gelen Muammer Duman, donanmanın en büyük gemisinde olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Öncekinde gelmiştik ama gezemedik. Üzülmüştük. Kızım gemi için okulu astı diyebilirim" dedi. Pendik'ten eşiyle gelen Raife Hasanoğlu da "Heyecanlıyım, gururluyum, çok mutluyum. Çok merak ediyordum. Eşimle de konuşuyorduk, bitse de gezsek diye" ifadelerini kullandı.