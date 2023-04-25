Türkevi'nde "İnsani yardım diplomasisinde gençlerin rolü" ele alındı

Etkinlik, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ile Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği işbirliği ile New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirildi.

ICYF Başkanı Taha Ayhan buradaki konuşmasında, yıkıcı depreme rağmen tüm dünyanın Türk halkının dayanıklılığına ve acil ihtiyaç duyulan her türlü yardımı ulaştırmak için hükümet ve yardım kuruluşlarının ortak eylemlerine tanık olduğunu anımsattı.

Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye insani yardım gelmesinin de memnuniyetle karşılandığını ifade eden Ayhan, "Türkiye, dostluk bağlarını ve yanında duran ülkeleri keşfetti. Bu, Türkiye'nin insani diplomasisini öne çıkarırken, gençlere dünyanın hala yaşanacak bir yer olduğu konusunda güvence verdi." diye konuştu.

Ayhan, gençlerin rehabilitasyon sürecine katılımının yıkımdan sonra toparlanmaya yardımcı olan en önemli katkılardan olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu, gençlerin insani diplomasiye katılımının önemini ve topluluklarına hizmet etme konusundaki kararlılıklarını vurguluyor. Gençler, farklı ulusal ve uluslararası kurtarma misyonlarıyla yakın işbirliği içinde çalıştılar, yardım dağıttılar, fon topladılar, sosyal medyada farkındalık kampanyalarını desteklediler ve ailelere mümkün olan her türlü desteği sundular."

ICYF'nin personel ve gönüllü havuzunun yer aldığı insani yardım çalışmaları hakkında da bilgi veren Ayhan, Türkiye'de de afetten etkilenenlere destek sağlamak için gönüllülerin seferber edildiğini anlattı.

Ayhan, insani yardım diplomasisinin hükümetler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki küresel işbirliğini güçlendirdiğine işaret ederek, "Türkiye örneğinde, insani diplomasinin özellikle de gençleri bu girişimlere aktif ve yaratıcı bir şekilde dahil ederek insani yardım operasyonlarının etkinliğini ve sosyal ihtivasını nasıl artırdığına ilk elden tanık olduk." dedi.

Gençlerin insani diplomasiye katılım potansiyelini artırmak için tavsiyelerde de bulunan Ayhan, afete hazırlık, müdahale ve iyileştirme konularında gençlerin eğitilmesine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini anlattı.

"BİRÇOK GENÇ ÖN CEPHEDE YARDIM VE KURTARMA ÇALIŞMALARINDA YER ALDI"

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal da gençlerin toplumların en dinamik unsuru olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin BM'nin gençliğin gelişimi ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarının güçlü bir destekçisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin BM gençlik girişimlerine katılımının hem ülke içinde hem de küresel ölçekte gençlerin refahını ve güçlenmesini destekleme taahhüdünü yansıttığına dikkati çeken Önal, bu kapsamda katkı verilen BM girişimlerinden bahsetti.

Önal, 6 Şubat'ta Türkiye'yi vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüklüğü, etki alanının boyutu ve etkilenen nüfus açısından benzeri görülmemiş bir felaket olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Felaketin büyüklüğünü göz önünde bulunduran Türkiye, ulusal arama kurtarma çabalarını desteklemek ve sahadaki ihtiyaçlara cevap vermek için derhal acil yardım çağrısında bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri de dahil olmak üzere 122'den fazla ülke cömertçe yardım teklifinde bulundu ve 90 ülke arama ve kurtarma ekipleri gönderdi. Bu kritik noktada, birçok genç gönüllülüğün en iyi örneklerini sergiledi, ön cephede yardım ve kurtarma çalışmalarında yer aldı. New York'ta depremzedeler için yürütülen yardım toplama çalışmalarında da gençlerimiz aktif olarak yer aldı. Onlarla gurur duyuyoruz."

Önal, dünyayı daha adil, hakkaniyetli ve müreffeh bir yer haline getirmek için gençliğe inandıklarını belirtti.

Etkinlikte açılış konuşmalarının ardından, İİT'nin BM nezdinde Daimi Gözlemcisi Hameed Opeloyeru ile Pakistan'ın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Mohammed Amir Khan da birer konuşma yaptı. Etkinlik daha sonra, Birleşmiş Milletler Çevre Programı, ICYF ve Genç MÜSİAD'dan temsilcilerin yer aldığı panel ile devam etti.