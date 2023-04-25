‘Üretim’ yok diyen muhalefete ders gibi yanıt: 2025’te Togg’u dünyaya satacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde önemli mesajlar verdi:Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün temel atma töreni vesilesiyle bugün bir aradayız. SIRO Batarya Fabrikası ekonomiye 10 yılda 30 milyar euroluk katkı sağlayacak. 7 bin kişiye de istihdam yaratacak. Geçtiğimiz hafta Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, milli teknoloji hamlemiz açısından adeta bir hasat dönemiydi. Bugüne kadar ülkemize yaptığımız teknoloji altyapısı yatırımlarının, insan kaynağı yatırımlarının önemli meyvelerini tek tek topladık. Savunma sanayii atılımlarımıza dün bir yenisini daha ekledik. Yeni Altay tankımızı Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik. Gerçeğe dönüştürdüğümüz en büyük hayallerinden biri Togg'dur.Yerli ve milli otomobilimizin yollara çıkmasıyla ülkemiz dünyanın en iyileriyle rekabet edebilecek bir otomobile ve markaya sahip oldu. Muhalefetin 'fabrikası yok' dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde, her üç dakikada bir araç üretiliyor. 2025 yılından itibaren Togg'u ihraç edip tüm dünyaya satacağız. 'Bu araç satılmaz, vatandaş bunu alamaz' dediler. Togg, aldığı ön siparişleriyle talep rekoru kırarak bu bühtanlara en güzel cevabı verdi. Kardeş ülkelerden de arayıp tebrik edenler, araç talep edenler oldu. Fakat ne muhalefet ne de ülkemizdeki kimi çevreler, bu milli duruşu henüz gösteremedi. Bu sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet Togg'u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz.Milliteknoloji hamlesi rehberliğinde Türkiye'yi üretim üssü yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Doğal kaynaklarımızın tamamını devreye alacağız. Şimdiye kadar 250 milyar dolar yatırım yapan yatırımcıları çekmek için daha fazla çalışacağız. Uluslararası yatırımcıların da desteği ile yeni bir hikâye yazacağız. 14 Mayıs imtihanını da alnımızın akı ile vereceğiz. Asıl 14 Mayıs'tan sonra başlıyoruz. 20 yılda tefecilerle değil gerçek yatırımcılarla yol yürüdüğümüz gibi gelecekte de bu tavrımızı sürdüreceğiz.O bay bay Kemal ne diyor? 'Cezaevlerini boşaltacağız' diyor. PKK ve FETÖ terör örgütlerinin mensupları şimdi gün sayıyor. Siz onları 14 Mayıs'ta sandığa gömerek bütün heveslerini kursaklarında bırakacaksınız.Bay bay Kemal de müjde veriyor ama hep palavra sıkıyor. Onun gibi konuşmuyorum. Ülkemize kazandırdığımız yatırımların sadece zekâtıyla bile bunların hayallerini geride bırakırız.BaşkanErdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesine Togg'la giriş yaptı. Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulununca konvoy güçlükle ilerleyebildi. Vatandaşlar Gemlik'te üretilen Togg'un üzerine binlerce karanfil atarak Erdoğan'a sevgisini gösterdi.Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk. Biz Türkiye'nin otomobili elektrikli olacak derken aslında bir vizyon ortaya koyduk. Şarj istasyonları da bu vizyonun örneğidir. Türkiye'nin batarya üreticilerinde güçlü bir oyuncu olacak adımı da atıyoruz.