Vizyon projeler Nisan yağmuru gibi

Türkiye, nisan ayında aralarında TCG Anadolu gemisi ve gözlem uydusu İMECE'nin hizmete alınması, Togg'un T10X modelinin teslimi, Karadeniz gazının karaya ulaştırılması, İstanbul Finans Merkezi, Kocaeli Şehir Hastanesi ile Ankara ve İstanbul'da bazı metro hatlarının açılışının da olduğu önemli törenlere şahitlik etti. Son olarak Yeni Altay Tankı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamındaki dev yatırım ve hizmetlerle ilgili gün gün şu gelişmeler yaşandı:Türkiye'nin otomobili Togg'un T10X modeli piyasaya çıktı. Togg'un teslimi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Togg'a binerek test sürüşü yaptı.İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirmek için yapılan 6.2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle 8 Nisan'da hizmete açıldı.Dünyanın ilk SİHA gemisi özelliğindeki TCG Anadolu, Tuzla Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle teslim edildi. Başkan Erdoğan, "Bu gemi, Türkiye Yüzyılı'nda lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol" dedi.Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan 3.3 kilometre uzunluğundaki AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın açılışı yapıldı. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı sayesinde Ankaralıların Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız olarak metro ile ulaşımı sağlandı.1218 yatak kapasiteli Kocaeli Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE de ABD'nin California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatıldı. İMECE, Türkiye saatiyle 12.24'te roketinden ayrılarak yörüngesine yerleşti.Türkiye Varlık Fonu tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) bankalar etabının açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İFM, yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamalarıyla çok geniş bir yelpazede ekonomimize ciddi katkı sağlayacak" dedi.Eskişehir'de Nadir Toprak Elementi Tesisi açıldı. Ayrıca, TÜRASAŞ Eskişehir fabrikasında yerli ve milli imkânlarla geliştirilen E5000 tip elektrikli lokomotif, raylara indirildi. Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli lokomotifi E5000'in lokomotif ve alt sistemlerinin tasarımı, imalatı ve montajı tamamlanarak test ve sertifikasyonuna başlandığını açıkladı.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yürüttüğü Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi çerçevesinde, 2020-2022 döneminde Karadeniz'de keşfedilen toplam 710 milyar metreküplük dev doğalgaz rezervinin şebekeye verilmesi için tören düzenlendi. Karadeniz'den çıkartılan doğalgaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filyos'ta yaktığı meşale ile karaya ulaştırılmaya başlandı. Erdoğan, törende, bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret alınmayacağını açıkladı. Ayrıca "Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecek" müjdesini verdi.Yenilenen ve seri üretim aşamasına gelen Altay tankı, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde düzenlenen törenle testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edildi. Yeni Altay, daha yerli olarak, güncellenmiş teknolojisi, geliştirilmiş zırh sistemi, artırılmış hareket kabiliyeti, modern atış kontrol sistemi ve eğitim sistem ve kabiliyetiyle TSK'nın ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış modern muharebe tankı olarak görev yapacak. AA