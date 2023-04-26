AK Partili adaylar başkentte sahada

Halil Hotaman, Beypazarı'nda vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaşın, "Sizler bizi böyle ziyarete gelince de çok memnun oluyoruz kimse koltukta değil herkes sahada. Ama gönül istiyor ki seçimden sonra da bizleri dinleyin. Şu an derdimiz Türkiye ama seçimden sonra da siz vekiller bizleri yalnız bırakmayın." demesi üzerine, "Makam önemli değil. Emin olun seçimden sonra da şahsım Halil Hotaman olarak sizleri ziyarete geleceğim" dedi.