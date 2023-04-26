AK Partili adaylar başkentte sahada

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Etimesgut'ta ilçe sakinlerinin taleplerini dinledi. Esnaf ve çocuklarla bir araya geldi... "Milletimizin desteği arkamızda oldukça güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye üzerinde art niyetleri olanlar, emelleri olanlar şunu bilsinler ki, 100 yıl önce bu millet nasıl tek yumruk olduysa kanını, canını, malını verme pahasına bir karış toprağını vermediyse 100 sonra da aynı kararlılıktadır." dedi.
Osman Gökçek, Çamlıdere ve Kızılcahamam'ı ziyaret etti, Halk Eğitim Merkezi'ndeki 23 Nisan gösterisine katıldı... "Kandil'deki teröristleri söz sahibi yapmak istemiyorsak, ülkemizi teröristlerin eline bırakmak istemiyorsak AK Parti'yi bir kez daha iktidara getirmek zorundayız. Sizlerden hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hem de AK Parti'ye oy istiyorum" dedi.
Asuman Erdoğan, Sincan, Yenikent, Kazımkarabekir Caddesi esnafını ziyaret etti. "Bizim milletimiz feraset sahibidir, bu nedenle 14 Mayıs 2023'te Türkiye Yüzyılını seçim sandığında başlatmak üzere gün saymaktadır. 14 Mayıs bir partinin değil Türkiye'nin ve umudunu Türkiye'ye bağlayan bütün mazlumların seçim zaferi olacaktır." dedi.
"DOĞRUSU AK PARTİ"
Murat Alparslan, Haymana'da ilçe başkanı ile istişarelerde bulundu, sonrasında köyleri ziyaret etti. "AK Parti olarak bizim verdiğimiz mücadele, istiklal ve istikbal mücadelesidir. Doğrusu AK Parti" dedi.
"ERDOĞAN'I REKOR OYLA SEÇECEĞİZ"
Muhammed Abdullah Özer, Ankara Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (AHİD) bayramlaşma programına katıldı. "Biz gücümüzü milletten alırken, sırtını PKK'ya PYD'ye, FETÖ'ye ve ABD'ye dayayanlar 'Tayyip Erdoğan'ı indireceğiz' diyorlar. Gücünü milletten alan adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı 14 Mayıs'ta bugüne kadarki aldığımız oy oranlarından daha yüksek oy oranıyla, rekor oyla seçeceğiz." dedi.
"TÜRKİYE İSLAM SANCAĞININ TAŞIYICISI"
Ebru Kurban Yaldız, Gölbaşı köy ve mahallelerini ziyaret etti. "Vatanımıza sevdalı bir liderle yol yürüyen bir dava insanı olarak bölgemizde dokunmadığımız gönül, ayak basmadığımız yer, hizmetlerimizi anlatmadığımız kimse kalmayacak. Türkiye İslam sancağının taşıyıcısı, Türk Dünyasının kalesi olarak sınırları aşan bir vizyon ile yönetilmektedir. Bizler de bu yolda 'halka hizmet etmeyi hakka hizmet' düsturuyla sizlerin desteklerinize talibiz." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Teknopark'ta faaliyet yürüten girişimcilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. İlk defa oy kullanacak genç seçmenlerle bir araya gelerek 'İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a programına katıldı.
Halil Hotaman, Beypazarı'nda vatandaşlarla sohbet etti. Bir vatandaşın, "Sizler bizi böyle ziyarete gelince de çok memnun oluyoruz kimse koltukta değil herkes sahada. Ama gönül istiyor ki seçimden sonra da bizleri dinleyin. Şu an derdimiz Türkiye ama seçimden sonra da siz vekiller bizleri yalnız bırakmayın." demesi üzerine, "Makam önemli değil. Emin olun seçimden sonra da şahsım Halil Hotaman olarak sizleri ziyarete geleceğim" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi'nde parti teşkilatı ile buluştu, Araplar Mahallesi'nde Araplar Derneği'ni ziyaret etti. "21 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde AK Parti olarak Türkiye'nin doğusundan batısına güneyinden kuzeyine 81 ilimize damgamızı vurduk. Bizler inşallah ülkemizdeki güzellikleri devam ettirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın ferasetine inanıyoruz."Bu seçim Türkiye meselesidir" dedi.