‘Cumhuriyetin geleceği yargı bağımsızlığına bağlı’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) 61'inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Törende konuşan AYM Başkanı Zühtü Arslan, cumhuriyetin insan haklarına dayalı, adil, demokratik bir hukuk devleti olarak yoluna devam etmesinin herkesin ortak hedefi olması gerektiğini belirtti. Arslan, "Bu hedefin tam olarak gerçekleşebilmesinin bir toplumsal, diğeri de kutsal ve siyasal düzlemde iki şartın gerçekleşmesine bağlı olduğunu düşünüyorum. Öncelikle toplumsal düzeyde bizim gibi olmayanlarla, bizden farklı düşünen ve yaşayanlarla sağlıklı bir ilişki kurmak durumundayız. Kendimize hak gördüğümüzü ötekine de hak görerek, adaleti ve özgürlüğü sadece kendimiz için değil, başkaları için de isteyerek farklılıklarımızla birlikte bir arada yaşamanın iklimini oluşturmak zorundayız" dedi. Arslan, demokratik cumhuriyetin geleceğinin, hukuksal ve siyasal düzlemde kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve bu kapsamda özellikle yargı bağımsızlığının tam manasıyla hayata geçirilmesine bağlı olduğunu kaydetti.