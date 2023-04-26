Deprem konutları hızla yükseliyor

SABAH,asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık, Göksun, Afşin ve Elbistan ilçelerinde yapımı büyük bir gayretle süren deprem konutlarının inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) ilk kazmaların vurulduğu noktalarda temel çalışmaları hızla sürerken, bazı binalarda ise katlar yükseliyor.Pazarcık'ta yapımı sürdüren konutlarla ilgili konuşan TOKİ İnşaat Uzmanı Mustafa Arslan, "Burada toplamda 16 blok var. Bu bloklar 2+1 ve 3+1 karışık. Şu anda bazı bloklarımız da tüneller çıkıyor. Bunlardan birinde bodrum ve zemin dahil iki kat döktük. Diğerinde de zemin kata kadar 4 bloğumuz var. Buradaki işin süresi 210 gün, 28 Eylül'de bitirmeyi planlıyoruz. Hızla bitmesi için elimizden geleni yapıyoruz.Ekipler, bayram seyran dinlemeden çalışıyorlar" dedi. Elbistan, Afşin ve Göksun'da yapımı devam eden konutlardaki son durumu aktaran TOKİ İnşaat Uzmanı Hüseyin Konuk ise, "TOKİ olarak Elbistan'da 2 bin 378, Afşin'de 2 bin 179, Göksu'da bin 104 afet konutunun yapımına aynı anda başladık. Bu konutlarımız zemin +3 ve zemin +4 katlar şeklinde yapılıyor.Teknik anlamda radye temel üzerine tünel kalıp yapı sistemi uyguluyoruz. Burası tamamlandığında sadece konuttan ibaret bir yer değil, çevre düzenlemesi yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, yollar ve otoparklar olmak üzere sosyal bir yaşam alanı olacak. Bu yıl sonu şantiyeyi tamamlıyoruz. Genel anlamda bu 3 ilçedeki işlerimizi bir yıl içinde teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.