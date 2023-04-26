Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İletişim Başkanlığı açıklamada bulundu.

FUAT OKTAY: CUMHURBAŞKANIMIZIN SAĞLIK DURUMU ÇOK İYİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu çok iyi. Biz sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı da, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar doğru değildir." açıklamasında bulundu.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: AHLAKSIZCA YALAN HABER YAPILMAKTADIR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sn Cumhurbaşkanımızın sağlığıyla ilgili bazı yabancı basın yayın organlarında ahlaksızca yalan haber yapılmaktadır. Sn Cumhurbaşkanımız görevinin başındadır. Küçük bir istirahat sonrası programlarına aynı şekilde devam edecektir. Milletimizin sağlık, afiyet dilekleri ve dualarına şükranlarımızı sunarız… Dünyanın her yerinden çeşitli ülke insanlarından gönderilen geçmiş olsun dileklerine teşekkür ederiz." dedi.