İZENERJİ’de seçim öncesi grev kapıda… Yarım gün iş bırakacaklar!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZENERJİ Şirketi'nde örgütlü Genel İş Sendikası ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında 4 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde henüz anlaşma sağlanamadı.

20 BİRİMDE 10 BİN PERSONEL

İzmir Büyükşehir Belediye bünyesindeki temizlik, park bahçeler, fen işleri, katı atık, çevre temizliği, makine atölyeleri, İZSU, ESHOT, hastane, huzurevleri ile güvenlik gibi 20 birimde görevli 10 binin üzerinde işçinin çalıştığı İZENERJİ'de yetkili olan Genel İş İzmir 2 ve 9 Nolu Şubeler arasındaki görüşmelerde taraflar son olarak geçtiğimiz hafta bir araya gelmişti. Soyer'in makamının bulunduğu Egemenlik Binası'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le gerçekleşen görüşmede yeni bir zam teklifi verildi. Daha önce verilen yüzde 51'lik zam oranı Başkan Soyer tarafından yüzde 60'a çekilmişti. Ancak bu teklif de sendikacılar tarafından kabul görmemişti.





GREV TARİHİ 10 MAYIS!

Anlaşma sağlanmazsa İZENERJİ'de örgütlü Genel İş İzmir 2 ve 9 Nolu Şubeler, 2 Mayıs tarihinde grev kararını başta Egemenlik Binası olmak üzere İZENERJİ işçilerinin çalıştığı bütün binalara asacak. Ayrıca işyeri temsilciler kurulunda alınan karara göre 10 Mayıs'a kadar anlaşma sağlanamazsa sendika grev kararını hayata geçirecek. Ayrıca Perşembe günü İZENERJİ çalışanları yarım gün iş bırakacak.

ŞUBE BAŞKANLARI: DERDİMİZ MASADA BİTİRMEK AMA…

Alınan grev kararını değerlendiren Genel İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül "Bizim derdimiz bu işi masada bitirmek. Tunç başkanımızın bütün işçilere vermiş olduğu bir söz var. 'Dönemim sonunda bu işi eşitleyeceğim' dedi. Dönemin de sonu da sonuçta bu yıldır. Bu yıl ücret eşitliğinin sağlanmasını istiyoruz. Masada bitmesi için aylardır mücadele veriyoruz ama taleplerimiz yerine gelmezse grev kararını uygulayacağız. Bizler işçi arkadaşlarımızdan aldığımız irade ile bu masaya oturuyoruz. Sürecimiz tıkanmış durumda. Grev kararımızı asmak ve uygulamak zorunda kalacağız. Yani bizi bu sürece ittikleri için bu yolu seçmek zorundayız" dedi.

ÇITAYI TUNÇ BAŞKAN BELİRLEMİŞTİ

Genel İş 9 Nolu Şube Başkanı Sedat Kanar da "İZENERJİ'nin bu dönemki toplu iş sözleşmesinin çıtasını bir önceki toplu iş sözleşmesi imza töreninde Tunç Başkan belirledi. Bu törende Tunç Başkan "Dönemin sonunda eşit işe eşit olacak" dedi. Ücret eşitliği noktasında makas daralıyor ama kapanmıyor. 11 bin İZENERJİ işçisinin de tek beklentisi Tunç Başkanın ifade ettiği ücret eşitliği ilkesinin hayata geçirilmesi. En iyi toplu sözleşmenin masada biten toplu sözleşme olduğunun farkındayız. Her türlü diyalog yolunu açık tutuyoruz. Yapılması gereken irade her ne ise de göstermekten geri durulmayacaktır." diye konuştu.