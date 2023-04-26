KADEM’den ’Camiler Hepimizin’ Projesi

Günümüzde kadınlar kamusal alanda kendilerine yer açtı ancak camilerde aynı değeri yeterince görmüyor. Kadınların camilerde yaşadıkları zorluklar ve kadınlara camilerde ayrılan yerlerin kötü koşulları gün geçtikçe zorlaşıyor. Kadınların cami kullanımı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak, sorunları gidermek ve mevcut şartları iyileştirmek adına harekete geçen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) çok önemli bir çalışmaya imza attı.
Bir süredir camilerde kadınların yaşadıkları problemlerle ilgili saha araştırması yapan KADEM, Camiler Hepimizin Projesi'ni hayata geçirdi.
Proje, kadınların camilerden eşit yararlanabilmesini ve camilerin kadınlardan yana iyileştirilmesini hedefliyor.
CAMİLER 'YAŞAYAN MEKAN' OLMALI
Kadınları camiden uzaklaştıran zihinsel kodlar başta olmak üzere pek çok sorunun masaya yatırıldığı çalıştayda, şu sonuçlar elde edildi:
• Camiler sadece namaz kılmak için kullanılan mekânlar olmaktan çıkarılmalı; dinlenmek, sohbet etmek, eğitim almak gibi ihtiyaçların da giderildiği "yaşayan mekân" statüsü kazanmalıdır.
• Kadınların camilerde yaşadığı sorunlar dini değil, sosyolojik temellidir. Bu sorunların çözümü için de zihinsel bir dönüşüm gerekmektedir.
• Camilerin kadınlara ayrılan bölümlerdeki temizlik ve güvenlik sorunu yaygın olarak gözlemlenmiş, camilerin bu anlamda daha sıkı denetlenmesi, kurumlar arası iş birliğinin yapılması önerilmiştir.
• Kadınların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, çocuklarıyla vakit geçirebilmesi için, cami içlerinde uygun bölümlerin tahsis edilmesi önemlidir.