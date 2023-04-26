KADEM’den ’Camiler Hepimizin’ Projesi

• Camiler sadece namaz kılmak için kullanılan mekânlar olmaktan çıkarılmalı; dinlenmek, sohbet etmek, eğitim almak gibi ihtiyaçların da giderildiği "yaşayan mekân" statüsü kazanmalıdır.

• Kadınların camilerde yaşadığı sorunlar dini değil, sosyolojik temellidir. Bu sorunların çözümü için de zihinsel bir dönüşüm gerekmektedir.