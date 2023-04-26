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Giriş Tarihi: 26.4.2023 15:34

KADEM’den 'Camiler Hepimizin' Projesi

Kadınların camilerde eşit olanaklara kavuşması için harekete geçen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) çok önemli bir çalışmaya imza attı. Camiler Hepimizin Projesi'ni hayata geçiren KADEM, kadınların camilerden eşit yararlanabilmesini ve camilerin kadınlardan yana iyileştirilmesini hedefliyor.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
KADEM’den ’Camiler Hepimizin’ Projesi

Günümüzde kadınlar kamusal alanda kendilerine yer açtı ancak camilerde aynı değeri yeterince görmüyor. Kadınların camilerde yaşadıkları zorluklar ve kadınlara camilerde ayrılan yerlerin kötü koşulları gün geçtikçe zorlaşıyor. Kadınların cami kullanımı konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak, sorunları gidermek ve mevcut şartları iyileştirmek adına harekete geçen Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) çok önemli bir çalışmaya imza attı.

Bir süredir camilerde kadınların yaşadıkları problemlerle ilgili saha araştırması yapan KADEM, Camiler Hepimizin Projesi'ni hayata geçirdi.

HERKES RAHATLIKLA İBADET YAPSIN

İstanbul'da yapılan ilk çalıştay, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile Yönetim Kurulu Üyeleri, akademisyenler, sivil toplum temsilcileri ve çeşitli meslek gruplarının katılımıyla gerçekleşti.

Proje, kadınların camilerden eşit yararlanabilmesini ve camilerin kadınlardan yana iyileştirilmesini hedefliyor.

CAMİLER 'YAŞAYAN MEKAN' OLMALI

Kadınları camiden uzaklaştıran zihinsel kodlar başta olmak üzere pek çok sorunun masaya yatırıldığı çalıştayda, şu sonuçlar elde edildi:

• Camiler sadece namaz kılmak için kullanılan mekânlar olmaktan çıkarılmalı; dinlenmek, sohbet etmek, eğitim almak gibi ihtiyaçların da giderildiği "yaşayan mekân" statüsü kazanmalıdır.

• Kadınların camilerde yaşadığı sorunlar dini değil, sosyolojik temellidir. Bu sorunların çözümü için de zihinsel bir dönüşüm gerekmektedir.

• Camilerin kadınlara ayrılan bölümlerdeki temizlik ve güvenlik sorunu yaygın olarak gözlemlenmiş, camilerin bu anlamda daha sıkı denetlenmesi, kurumlar arası iş birliğinin yapılması önerilmiştir.

• Kadınların sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, çocuklarıyla vakit geçirebilmesi için, cami içlerinde uygun bölümlerin tahsis edilmesi önemlidir.

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KADEM’den 'Camiler Hepimizin' Projesi
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