Mansur Yavaş’tan şehit ailelerine büyük ayıp! Şehit ailelerinin parasına göz dikti

ZARAR 2 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE

Bina içerisinde bulunan 150 bin liralık 7 palet fayansın da alınması üzerine Halisdemir Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Halisdemir, vakfın 2 milyon 150 bin TL'lik zararının olduğunu, kendisini zarar uğratan ve görevlerini kötüye kullanan Ankara Büyükşehir Belediyesi görevlileri hakkında şikayetçi olduğunu kaydetti.