ÖTV muafiyeti müjdesi ile esnaf büyük sevinç yaşadı: Reis bize çifte bayram yaşattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ticari araçlarını yenilemek isteyenlere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti uygulanacağı müjdesi esnafı sevindirdi. Başkan Erdoğan, Bursa'da yaptığı konuşmada, "Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici, kamyonla taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek" demişti. Bu açıklamanın ardından özellikle minibüs ve taksi esnafı, araçlarını kolaylıkla yenilemelerine imkan sağlayacak olan bu müjde ile adeta bayram etti.Yıllardır bugünü bekliyorduk. Minibüsler, otobüsler, servis araçlarının yenilenmesinde çok düşük oranlarda ÖTV ödenirken, aracını yenilemek isteyen taksici yüzde 45 ÖTV ödüyordu. Bunun haksızlık olduğunu her fırsatta dile getirdik. Cumhurbaşkanımızın açıklaması hepimizi çok mutlu etti, çok sevindik. 1 milyon liralık 2023 model bir taksi aracı, ÖTV'nin sıfırlanmasıyla 550 bin, 600 bin liraya alınabilecek. Bundan daha güzel ne olabilir ki...Cumhurbaşkanımız bizlere büyük bir müjde verdi. ÖTV muafiyeti ile eski araçlarımızı yenileme fırsatı bulacağız. Bu tüm esnafın yüzünü güldüren bir uygulama oldu. Bu memlekette bizler kurusıkı atanları da gördük, sözünün eri olanları da gördük. Reis, yaparım dedi mi yapar. Ona güvenimiz tam.Uzun zamandan bu yana almış olduğumuz en iyi haber. Bizler yatırım yapıyoruz. Hem araç hem de hat alıyoruz. Ancak aldığımız araçlar sürekli yollarda olduğu için normalden daha hızlı bir şekilde yıpranıyor. Eğer bu işi yapmak istiyorsak, aracımızı sürekli yenilememiz gerekiyor. Bu vatandaşın da daha konforlu hizmet alması için de gerekiyor. Adeta bayram üstüne bayram yaşıyoruz. ÖTV indirim bizlere ilaç gibi geldi. Devletimiz var olsun.Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. ÖTV'siz araçlarımızı yenileme müjdesiyle arabamı ÖTV vermeden yenileyeceğim. Yaparsa Erdoğan yapar, gerisi laf cambazlığı yapar.Bu müjdeyle adeta çifte bayram yaşadık. Bizler vatandaşa hizmet ediyoruz. Hizmette kalite gerekir. Cumhurbaşkanımızın verdiği ÖTV alınmayacak müjdesiyle hemen yeni araba alıp, müşterilerimizin hizmetine sunacağız. Reis'imizden Allah razı olsun.Sağ olsun Cumhurbaşkanımız vatandaşının, esnafının her an imdadına yetişiyor. ÖTV'yi kaldırma müjdesini verince hemen yeni minibüs almaya karar verdim. Yaparsa Erdoğan yapar, gerisi yapılanı yıkmak için uğraşır.Uzun süredir bir türlü yenileyemediğimiz araçlarımızı, imkânlarımız dahilinde ÖTV'siz yenileyebileceğiz. Bu bizim için son derece önemli bir fırsat.Bu müjde bizlere en güzel hediye, ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah, Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Sayın Cumhurbaşkanım esnaf kardeşlerin seninle gurur duyuyor.Taksimi değiştirmek istiyordum ÖTV konusunda zorlanıyordum. Ama Reis'imiz öyle bir müjde verdi ki bize çifte bayramı yaşattı. Şimdi hemen biraz borçlanıp taksimi yenileyeceğim ve müşterilerimize daha iyi hizmet vereceğiz. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun.Cumhurbaşkanımız müjdeyi verince ben ve taksi durağında tüm arkadaşlarım sevinç çığlığı attık. Bizim için büyük bir sürpriz oldu.Ali ALTUNTAŞ - Abbas ÇAKAR - Murat KARAMAN - Ziya RAMOĞLU - Ertan GÜRCANER - Özgür ÖZDEMİR - Muharrem DOĞANTEZ / SABAH