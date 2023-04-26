Şehit ailelerinin parasına göz dikti

AnkaraBüyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Kuvvetler'de şehit olan Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir'in 2020'de kurduğu şehit ailelerine hizmet veren Vatan Yıldızları Vakfı'nın binası icra yoluyla tahliye edildi. Soner Halisdemir, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın kira bedelsiz sözlü olarak tahsis ettiği binanın kullanılamaz halde olması sebebiyle binada 2 milyon liralık tadilat yaptırdı. Tadilat sürerken ANFA Güvenlik Şirketi yetkilileri, binanın tüm haklarının ANFA'ya devredildiğini söyledi.ANFA ile formalite olarak imzalandığı belirtilen kira sözleşmesi, vakfın binaya taşınmasından 1.5 yıl sonra ortaya çıktı. Şehit ağabeyi Halisdemir'i arayan ANFA, 1.5 yıllık kira borcu olduğunu söyledi. Halisdemir, Yavaş ile görüşmeye çalışırken vakıf icra yoluyla tahliye edildi, kira bedeli karşılığında da vakfın eşyaları alındı. Binada bulunan 150 bin liralık 7 palet fayansın da alınması üzerine Halisdemir, vakfın 2 milyon 150 bin TL'lik zararının olduğunu, kendisini zarar uğratan ve görevlerini kötüye kullanan ABB görevlileri hakkında şikâyetçi olduğunu kaydetti.