Giriş Tarihi: 26.4.2023 17:34Son Güncelleme: 26.4.2023 17:40
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı müjdesi: Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak!
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki il arasındaki seyahat süresini 2 saate düşürecek olan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı için yeni bir müjde verdi. Başkan Erdoğan, "Tren hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz" dedi.
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Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren hattımız, mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz. Milletimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.
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SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı müjdesi: Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olacak!