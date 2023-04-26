Teknofest Türksat Model Uydu Yarışması’nda final heyecanı





"ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE EN BÜYÜK YATIRIM"

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok de, 3 takım ve 18 kişiyle başlayan yarışmanın her geçen yıl büyüdüğünü, uluslararası bir yarışma haline geldiğine değindi. Gelecek yıl uluslararası katılımın daha da fazla olacağına da dikkat çeken Ertok, Türksat Model Uydu Yarışması'nın dünyanın geleceğini şekillendirecek olan uzay teknolojilerinin milli olarak üretilmesi konusunda büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Ertok, "Model Uydu Yarışması ile gençlerimiz, bir uydu projesinin tasarımını yapmanın da ötesinde; üretme ve görev sonrası gözden geçirmeye kadar tüm yönleriyle deneyimleme fırsatı elde ediyor. Ülkemizin geleceği için yapılabilecek en önemli yatırımın, gençlerimize olan yatırım olduğunu biliyor ve bunu düşünerek bu yarışmaya Türksat olarak büyük önem veriyoruz" şeklinde konuştu.

Aksaray'da düzenlenen yarışmanın final etabına, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek ve Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok katıldı.