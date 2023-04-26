Teknofest Türksat Model Uydu Yarışması’nda final heyecanı

Teknofest kapsamında düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı Aksaray'da Hisar Roket Atış Alanı'nda başladı. 15 takımın finale kaldığı yarışmalarda model uydular roketlerle gönderildi. Yarışma süresince fırlatma sonrası birçok görevi yerine getiren model uydulara bu yılda da yeni görevler eklendi. Bu yılki yarışlarda model uyduların taşıyıcıdan ayrılma ve uydunun görüntü aktarımı görevi de yarışmacıların önemli görevleri arasında olacak. Ayrıca model uyduların inişi esnasında 8 sensörden alınan telemetri verileri ve görüntü verisi de anlık yer istasyonuna aktarılıyor. Aktarılan verilerin komuta kontrol bilgisayar arayüzünde grafiksel görselleştirmesi de yapılıyor.
İlk defa 2016'da 3 takım 18 kişi ile başlayan süreç, 8. Türksat Model Uydu Yarışmasına kadar toplamda 650 takım ve yaklaşık 4 bin gence uydu alanında tecrübe kazandırdı. Bu yıl birinci olan takıma 100 bin lira, ikinci takıma 80 bin lira, üçüncü takıma 60 bin lira ödül verilecek olan yarışma ile önceki yıllardaki gibi uydu ve uzay teknolojileri alanında Türkiye'nin insan kaynağına katkı sağlanması hedefleniyor.
"TÜRKSAT MUY'A KATILAN TAKIMLAR ŞİRKETLERİNİ KURUYOR"
Türksat Model Uydu Yarışması'nın final etabına katılan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç yaptığı konuşmada, yarışmaya ilginin her geçen yıl arttığını belirterek, yarışma ile üniversiteli gençlerin sıfırdan bir uydu tasarlayarak ürettiğini anımsattı. Türksat Model Uydu Yarışması sayesinde birçok yarışmacı takımın kendi şirketlerini kurduğunu da söyleyen Koç, "Hatta burada yarışan bir takımımızın şu anda uzayda gerçek bir uydusu bulunuyor" dedi.
Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek ise büyük bir heyecan ile Model Uydu Yarışması'nı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Her yıl yarışma görevleri zorlaşarak artıyor. Gençlerimiz tarafından aynı heyecanla da devam ediyor. Büyük Türkiye'nin inşası için büyük öneme sahip bu yarışma. Hem teoriyi hem de pratiği ayni yerde buluşturuyor" ifadelerini kullandı.
"ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE EN BÜYÜK YATIRIM"
Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok de, 3 takım ve 18 kişiyle başlayan yarışmanın her geçen yıl büyüdüğünü, uluslararası bir yarışma haline geldiğine değindi. Gelecek yıl uluslararası katılımın daha da fazla olacağına da dikkat çeken Ertok, Türksat Model Uydu Yarışması'nın dünyanın geleceğini şekillendirecek olan uzay teknolojilerinin milli olarak üretilmesi konusunda büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Ertok, "Model Uydu Yarışması ile gençlerimiz, bir uydu projesinin tasarımını yapmanın da ötesinde; üretme ve görev sonrası gözden geçirmeye kadar tüm yönleriyle deneyimleme fırsatı elde ediyor. Ülkemizin geleceği için yapılabilecek en önemli yatırımın, gençlerimize olan yatırım olduğunu biliyor ve bunu düşünerek bu yarışmaya Türksat olarak büyük önem veriyoruz" şeklinde konuştu.
Aksaray'da düzenlenen yarışmanın final etabına, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek ve Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok katıldı.