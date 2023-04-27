İYİ Parti'de 'baraj altı kaldık' krizi sürüyor! İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu Aytun Çıray’ı hedef aldı

NE OLMUŞTU?

LÜTFÜ TÜRKKAN'IN ŞEHİT ABİSİNE KÜFRÜNÜ ELEŞTİRDİ

Bingöl'de şehit abisine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a da göndermede bulunan Aytun Çıray "Diyelim ki bir Y... partisi milletvekili cinseyetçi bir küfür etti. "Bacı.. .....m" dedi. Ne yaparsınız?" diye sordu. Sosyal medya kullanıcılarıyla yazışmalarını sürdüren Çıray, kendisine sorulan "Kime hizmet ediyorsunuz?" sorusuna ise "İdris Naim Şahin ve diğerlerine hizmet etmeyi onursuzluk kabul ederim.

Ya siz? Aşağıdaki adaya mı hizmet edeyim?" ifadelerini kullanarak İYİ Parti Gaziantep 1. sıra milletvekili adayı Mehmet Mustafa Gürban'a ait olduğu iddia edilen hakaret içerikli paylaşımların görselini paylaştı. Çıray bir başka sosyal medya kullanıcısının yazdıklarına ise şunları yazdı: " Ayıp. İdris Naim Şahin'i alan ben değilim. Üstelik; CHP gibi kurumsal, daima var olacak bir partiden… İktidar nimetlerine değil. Ne olacağı belli olmayan bir partiye milletvekili olarak pazarlıksız geldim. Ne vefasızmışsınız ki 5 yıldır verdiğim emekler yerine yanlışları savunuyorsunuz."