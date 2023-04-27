AK Partili İnan’dan Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı’na sert tepki!

"BU SEÇİM SIRADAN BİR SEÇİM DEĞİL"

14 Mayıs seçimlerinin sıradan bir seçim olmadığını da belirten İnan, "Burası Ödemiş Kuvay-i Milliye ruhunun inkişaf ettiği yer. Burası ilk kurşunun atıldığı yer. O nedenle burada terör iş birlikçilerinin işi yok. Karanlık odaklarda terör örgütleriyle, PKK'yla, Kandil'le iş birliği yapanlara Ödemişli hemşehrilerim 14 Mayıs'ta çok güçlü bir hesap sorması lazım. Bu seçimi Allah'ın izniyle biz kazanacağız. Sizlerin desteğiyle kazanacağız" dedi. Konuşması sonrasında SKM'de partililer ve vatandaşlar ile bir araya gelen İnan, ardından ise Ödemiş Ticaret Odası'na ziyarette bulunarak iş insanlarıyla buluştu. Son olarak ise Doğuş Fabrikası'nı ziyaret ederek yetkililerin talep ve önerilerini dinledi.

TİRE'DE ESNAFLARLA BİR ARAYA GELDİ

Ödemiş'ten ayrıldıktan sonra Tire'de Esnaf Odalar Birliği'ne ziyaret gerçekleştiren İnan, meslek odası başkanlarıyla buluştu. Esnaf temsilciyle birebir görüşme yapma fırsatı bulan İnan ardından ise bölgedeki esnafları ziyaret etti. Cumhur İttifakı'nın 2,5 yıl önceden Cumhurbaşkanı adayını açıkladığını hatırlatan İnan, 2 senedir görevi nedeniyle 81 ili dolaştığını, vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ayrı bir sevgi duyduklarının anlattı. İnan, AK Parti'nin Türkiye'nin ayağındaki prangaları teker teker kırarak daha özgür bir ekonomiye sahip olması için projeler hayata geçirdiğini, geçirmeye de devam ettiğini sözlerine ekledi. İnan, Küçük Menderes Havzasında ilçelerin her konuda gelişmesi ve tanıtılması için çalışma yapacağını, her zaman vatandaşların emrinde olduğunu esnaflara anlatırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Nisan'da Gündoğdu Meydanı'nda İzmirlilerle buluşacağı mitinge de davet etti. Son olarak ise Gürsüt Firması Kosat Gürler fabrika ziyareti de gerçekleştiren İnan, süt üretim tesisini yetkililerle birlikte inceleyerek bilgiler aldı.