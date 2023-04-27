AKKUYU NGS ile Türkiye’nin nükleer serüveni başlıyor! Başkan Erdoğan ve Putin törene katılıyor

Türkiye'nin en büyük yatırımlarından olan Akkuyu NGS için tarihi gün geldi. Akkuyu NGS'de nükleer yakıtın devreye alınmasıyla beraber Türkiye de bu alanda enerji üreten dev ülkeler arasına adını yazdıracak.

Akkuyu NGS, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemi ile katılımıyla açılıyor.

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Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulunuyor:

Akkuyu NGS Türkiye ve Rusya arasında en büyük ortak proje. Akkuyu'da bu denli bir aşamaya gelindiği için sizleri tebrik ediyorum.

Törenle santrale ilk nükleer yakıt gelecek ve böylece santral, "Nükleer yakıt tesisi" statüsü kazanacak.