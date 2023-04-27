Haberler Gündem Haberleri AKKUYU NGS ile Türkiye'nin nükleer serüveni başlıyor! Başkan Erdoğan ve Putin törene katılıyor
Giriş Tarihi: 27.4.2023 16:20 Son Güncelleme: 27.4.2023 16:40

AKKUYU NGS ile Türkiye'nin nükleer serüveni başlıyor! Başkan Erdoğan ve Putin törene katılıyor

Türkiye'de cari açık problemini kökünden çözecek enerjide bağımsızlık hamlesinin önemli bir yapı taşı AKKUYU NGS ile atılıyor. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk Nükleer Yakıt Getirme Töreni düzenleniyor. Törene Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan telekonferans yöntemi ile katılıyor

AKKUYU NGS ile Türkiye’nin nükleer serüveni başlıyor! Başkan Erdoğan ve Putin törene katılıyor

Türkiye'nin en büyük yatırımlarından olan Akkuyu NGS için tarihi gün geldi. Akkuyu NGS'de nükleer yakıtın devreye alınmasıyla beraber Türkiye de bu alanda enerji üreten dev ülkeler arasına adını yazdıracak.

Akkuyu NGS, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemi ile katılımıyla açılıyor.

AHaber CANLI YAYIN

Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamalarda bulunuyor:
Akkuyu NGS Türkiye ve Rusya arasında en büyük ortak proje. Akkuyu'da bu denli bir aşamaya gelindiği için sizleri tebrik ediyorum.

Törenle santrale ilk nükleer yakıt gelecek ve böylece santral, "Nükleer yakıt tesisi" statüsü kazanacak.

Daha sonra yakıtın testleri ve sertifikasyon süreçleri başlayacak. Bu süreçlerin ardından 1 yıl içinde de santralden elektrik üretilmeye başlanacak.

AKKUYU NGS bölgede kartları yeniden dağıtacak! Berat Albayrak: Böylesine bir teknolojide izleyici olamayız

ARKADAŞINA GÖNDER
AKKUYU NGS ile Türkiye'nin nükleer serüveni başlıyor! Başkan Erdoğan ve Putin törene katılıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA