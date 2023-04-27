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Giriş Tarihi: 27.4.2023 16:57

Bakırköy'de sosyete pazarı otoparkını su bastı! Vatandaş isyan etti

Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde, adliye yanında 13 Nisanda açılışı yapılan sosyete pazarı otoparkını su bastı. Araçlar su içerisinde kaldı. Vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Vatandaşların suyun içinde yürüyerek ıslandığı anlar kameraya yansıdı. Açılışının üzerinden 14 gün geçmesine rağmen otoparkın durumu pes dedirtti.

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Bakırköy’de sosyete pazarı otoparkını su bastı! Vatandaş isyan etti

Büyük bir kısmının sular altında kaldığı Bakırköy Sosyete Pazarı otoparkında firma yetkilileri tarafından su tahliye çalışmaları sürüyor. Otoparktan su tahliyesi için 3 işçi çalışıyor.

"İNSANLAR VE ARAÇLARIN GEÇİŞİ ZOR OLUYOR"

Otoparka otomobili ile giriş yapan Caner Yıldız, "Yoğun yağış sonrası, tahminimce giderler çalışmadığından dolayı yoğun bir su birikintileri oluştu. Bu durumdan dolayı insanların ve araçların geçişi zor oluyor. Yeni açıldı burası. Su bastı ama şimdilik çok zarar verecek şekilde değil ama ileride ne olur bilmiyorum. İleride durumlar farklılaşabilir önlemler alınmazsa" dedi.

"ALT YAPIYI NEDEN BECEREMİYORSUNUZ?"

Sosyal medya üzerinden su basan otoparkı paylaşan bir vatandaş ise şu cümlelerle isyan etti: "Bakırköy Sosyete Pazarı Otoparkı sular altında!!!
Alt yapıyı neden beceremiyorsunuz? @bkrbld @istanbulbld @iskignmudurlugu"

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Bakırköy'de sosyete pazarı otoparkını su bastı! Vatandaş isyan etti
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