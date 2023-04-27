CHP çamur zihniyetinden vazgeçmiyor! MHP’nin seçim bürosu açılışına kazı çalışmalı engel

Seçim Büromuzun açılışı sebebiyle Bozüyük Belediyesi'nin kasıtlı çalışmalarını Bozüyüklü ve Bilecikli hemşerilerimin taktirlerine bırakıyorum. Bozüyük'ün ve Bilecik'in bu konuda siyasi görüş belirtmeksizin yaşadığım bu hususa üzüldüğümü ve kirli siyasetin yapıldığı memleketim de bundan utanç duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi.