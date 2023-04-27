Evlat bekleyen babayı darp ettiler

Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 128 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Diyarbakır'da HDP önünde eylem yapan 4 ailenin çocuklarını dağa götürenlerin de olduğu belirtilirken, operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Bir süre önce başka bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.Ü., verdiği ifadede, terör örgütünün, gençlik yapılanmasında faaliyet yürütürken yakalanan ya da gözaltına alınan örgüt mensupları ile alakalı avukatlara talimat vererek adli süreçte yardımcı olmalarını sağladığı, bu yapılanmanın avukatlık barosuna alternatif bir 'Gölge Baro' gibi hareket ettiğini ifade etti."Örgütün cezaevi yapılanması dış koordinasyonu içerisinde faaliyet yürüten avukatlar, aynı zamanda dernek adı altında faaliyet yürüttü" ifadesinin ardından çalışma yapan TEM ve İstihbarat şube müdürlüklerince örgütün avukatlık yapılanması da ortaya çıkarıldı. Yapılan çalışmada, bir dernek vasıtasıyla bazı avukatların terör örgütü üyelerinin adli işlemlerini takip ederek hukuki destek verdikleri ve daha sonra terör örgütü PKK/KCK'dan toplu avukatlık ücreti aldığı tespit edildi.Diyarbakır'da 4 yıl önce 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan baba Celil Begdaş, PKK-KCK operasyonunda gözaltına alınanlara ilişkin basın açıklaması yapan HDP'lilerin saldırısına uğradı. 15 kişilik grup, baba Celil Begdaş'ı linç etmek isterken görüntü alan gazetecilere de saldırıp kayıtlara el koymaya çalıştılar. Dağa kaçırılan oğlu için Diyarbakır anneleri ile birlikte oturma eylemi yapan baba Celil Begdaş, yaşadığı o anları SABAH'a anlattı. Diyarbakır merkezli PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınanlar arasında oğlunu dağa gönderenlerin de bulunduğunu savunan baba Celil Begdaş, "HDP'liler Ofis Sanat Sokağı'nda operasyonla ilgili açıklama yapıyordu. Ben de yakınlardaydım. Bu sırada içlerinden biri bana 'Bizi sen mi şikâyet ettin' diyerek hakaret etti. Ben de yanlarına gittim. Üzerime yürüdüler, ben de kendimi korumak isterken 15-20 kişi beni darp etmeye başladı. Olay yerindeki polislerin müdahalesiyle kurtuldum. Bu sırada olayı görüntülemeye çalışan gazetecilere de saldırdılar" dedi.HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan aileler de saldırıya tepki göstererek, "Biz burada eyleme başladığımızdan bu yana HDP ve PKK'nın her türlü sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldık. Bizi davamızdan vazgeçiremeyecekler, bu eylem çocuklarımızın tümünü kurtarana kadar devam edecektir" dediler.