İYİ Parti’liler birbirine girdi baraj altı krizi büyüyor

İYİ Parti, temayül yoklamasının ardından İzmir birinci bölgede birinci sırada Müsavat Dervişoğlu'nu, 2'nci sırada Çıray'ı aday gösterme kararı almış, bu karar sonrası Çıray adaylıktan çekilme kararı almıştı. Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çıray, İYİ Parti'nin baraj altında kalacağına yönelik paylaşımlarda bulunmuş ve "Kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım" demişti. Çıray'ın bu ifadesi partide tartışmaya neden olmuştu. Yeni bir açıklamada bulunan Çıray, İYİ Parti'nin oy oranlarının düştüğünü belirterek, nedeni olarak ise Akşener'in masadan kalkıp yeniden dönmesi ve liste süreçlerini işaret etti.

"MUSİBETTEN KURTULMANIN BAYRAMINI YAŞAYACAĞIZ"

Aytun Çıray'a İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu sosyal medya hesabından cevap verdi. Dervişoğlu, "DYP'de siyaset yaptın DYP'li, ANAP'ta siyaset yaptın ANAP'lı, CHP'de siyaset yaptın CHP'li hiç olmadın. Vekillik koparabilmek için MHP ve AK Parti'de de bulunmak istedin ama beceremedin. İYİ Parti'de ise zaten en başından itibaren sadece problem oldun. Siyaset yaptığın partilerde şahsına kefil olacak 5'er kişi bul sonsuza kadar susacağım. Ne yaparsan yap, bu zamana kadar herhangi bir faydana şahit olmadığımızdan, vermeyi planladığın zarardan asla endişe duymayız. Ayrıca sen kimsin ki, İYİ Parti'ye zarar verebilesin? Merak etme 14 Mayıs akşamı, hem bu ceberut iktidardan, hem de senin gibi bir musibetten kurtulmanın bayramını yaşayacağız" açıklamasında bulundu.

Dervişoğlu'nun bu sözlerine karşılık bir televizyon programına telefonla bağlanarak cevap veren Çıray, "Türkiye kritik seçime giderken böyle tartışmaların ortaya çıkması benim için çok üzücü. 12 yıl parlamentoda görev yaptım. CHP'de Genel Başkan Yardımcılığı dâhil birçok görevde bulundum. Birçok görevden kendi isteğimle ayrıldım. Benim amacım bu yaştan sonra makam mevki olması düşünülemez. Ben İYİ Parti'ye gittiğimde İYİ Parti'nin sonuçları ne olacağı belirsizdi. Benim iktidar hevesiyle bunları yaptığımı söylemek onur kırıcı bunları reddediyorum. Eğer birinci sıraya konması gereken biri varsa herhalde bu partinin kurucu genel sekreteri olarak bunu hak edenlerden birisi olabilirdim. Asla böyle bir talebim yok. Seçimler geçtikten sonra çok daha detaylı açıklamalarda bulunacağım. Bir önceki yerel seçimlere giderken İdris Naim Şahin tekrar aday gösterilmek istendi. Ben ve Ümit Özdağ partideki tüm yetkilerimizi terk edeceğimizi açıkladık. Ordu'dan belediye başkanı olması önlenmiş oldu. Peki diyeceksiniz ki Sayın Çıray sizin bu İdris Naim Şahin takıntınız ne? Ben FETÖ araştırma komisyonu üyesiyim. O komisyonda görev yapmış ve o komisyonda biz konuşurken emniyette çok önemli görevler almış FETÖ tarafından hapse atılmış Emin Arslan ile ilgili tutanağı okumanızı öneririm. Orada Emin Arslan diyor ki İdris Naim Şahin 81 il müdüründen 74 il emniyet müdürünü atadı bunlar FETÖ'cü çıktı. Ben de o zaman diyorum ki tutanaklarda bu savcılar niye harekete geçmiyor" ifadelerine yer verdi.

PROBLEMİ TEMAYÜLE GİRMEMESİ

Çıray'ın bu sözlerine karşılık ise Dervişoğlu'ndan açıklama geldi. Dervişoğlu, "Bütün problemi aslında temayüle girmemesi, kendisine uygun görülen sırayı kabul etmemesinden kaynaklanıyor. Kimse ile teması olmadan sürekli yukarıdan aşağıya bir yerlere getirilmesini istiyor. Seçilecek sırada olmayan bir sürü arkadaşımız partimiz için mücadele ediyor. O da partimizi aşağıya çekmek için elinden geleni yapıyor" dedi.

SİYASİ SAHTEKÂR VE ZAFER HIRSIZISIN

Dervişoğlu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sen kongre sürecinde tarafsızlık teranelerinde bulunan, çeyrek adamların arkasında saklanan bir siyasi sahtekâr ve zafer hırsızısın. Kongrede desteklediğin il başkan adayının olduğuna dair tek bir açıklamanı göster siyaseti bırakacağım. Utanmazlığın da bir sınırı vardır ama utanması olana... 14 Mayısı bekle!" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN ŞİKÂYET ETTİ

Bu paylaşımın ardından Aytun Çıray, Dervişoğlu'nu sosyal medyadan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e şikâyet etmekle yetindi.